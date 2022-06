Arapongas divulga inscrições para mesário voluntário; saiba mais

Da Redação

Eleitores com mais de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral podem participar

A Prefeitura de Arapongas, por meio do Fórum Eleitoral, divulgou nesta quarta-feira (15) as inscrições para mesários voluntários. Eleitoras e eleitores com mais de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral podem participar.

continua após publicidade .

Os interessados em participar, podem se inscrever da seguinte forma:

1. Preenchendo um formulário pelo site;

continua após publicidade .

2. Pelo WhatsApp: (43) 3275-2008;

3. Pelo e-mail: zona061@tre-pr.jus.br;

Em 2022, somente nos municípios de Arapongas e Sabáudia, serão necessárias cerca de 1.068 pessoas para atuação nos locais de votação. O Fórum Eleitoral de Arapongas possui como objetivo trabalhar com 100% de voluntários.

continua após publicidade .





Principais vantagens aos voluntários:

- Dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação, sem prejuízo de salário, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral (Lei 9.504/97, art. 98);

continua após publicidade .

- Auxílio-alimentação para o dia da eleição;

- Até 60 horas extracurriculares para estudantes de ensino superior de universidades conveniadas ao Uniamiga;

continua após publicidade .

- Vantagem de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral, quando expresso no edital;

- Vantagem de desempate em outros concursos públicos, se houver previsão em edital;

- Isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados pelo Poder Público Estadual, de acordo com a Lei nº 19.196/2017, dependendo da regulamentação expedida pela instituição promotora do concurso.



continua após publicidade .





Confira quem não pode participar:



- Candidatas/candidatos e parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, e também a/o cônjuge;

- Integrantes de diretórios de partidos políticos, caso exerçam função executiva;

- Autoridades e agentes policiais, bem como funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;

- Quem trabalha na Justiça Eleitoral.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.