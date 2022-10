Arapongas divulga cronograma de matrículas e rematrículas

Da Redação

Confirma o cronograma

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa sobre o calendário de matrículas e rematrículas para o Ano Letivo de 2023. As matrículas são realizadas para os alunos que não estudaram no ano letivo de 2022 e, rematrículas aos estudantes que já estão matriculados na Rede Municipal de Ensino; Escolas Municipais ou Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s). Os pais ou responsáveis devem realizar a confirmação da continuidade dos estudos para o ano de 2023 junto às instituições de ensino. Lembrando que as matrículas ou rematrículas devem ser realizadas diretamente na Escola ou CMEI de referência.

Veja o cronograma com orientações:

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI’s):

DE 24/10 A 25/10 – REMATRÍCULAS: Berçário/Infantil I para o Infantil II

Infantil II para o Infantil III

DE 26/10 A 28/10 – REMATRÍCULAS: Infantil III para Infantil IV Infantil IV para Infantil V

DE 21/11 A 30/11 – MATRÍCULAS NOVAS: Berçário/Infantil I ao Infantil IV e infantil V (caso o CMEI ofertar)

ESCOLAS MUNICIPAIS:

DE 24/10 A 25/10 – REMATRÍCULAS: Infantil IV para o Infantil V (caso ofertar)

Infantil V para o 1º ano

1º ano para o 2º ano

DE 26/10 A 28/10 - REMATRÍCULAS: 2º ano para o 3º ano

3º ano para o 4º ano

DE 31/10 A 01/11 - REMATRÍCULAS: 4º ano para o 5º ano

AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALZIRA HORVATICH E ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR DRA. MARIA HERCÍLIA HORÁCIO STAWINSKI NÃO SEGUIRÃO ESSE CRONOGRAMA DE DATAS. EM BREVE DIVULGAREMOS AS DATAS.

DE 16/11 A 18/11 – MATRÍCULA COM ENCAMINHAMENTO (CARTINHA) DO CMEI PARA ESCOLA

ATENÇÃO: A data de matrícula deve ser rigorosamente seguida, pois se não realizada dentro do prazo estipulado, ocorrerá a perda da vaga direcionada.

DE 16/11 A 18/11 - MATRÍCULAS DE ALUNOS NOVOS NAS ESCOLAS INTEGRAIS

DE 21/11 A 25/11 – Matrículas E REMATRÍCULAS DA EJA

FEVEREIRO/23 – MATRÍCULAS DOS ALUNOS TRANSFERIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS OU DE ESCOLAS PARTICULARES

Obs.: Cronograma sujeito às alterações para evitar aglomerações devido à quantidade de alunos de cada Estabelecimento de Ensino.

Documentos necessários para matrícula e rematrícula:

- Certidão de nascimento (original e cópia)

- Fatura de energia (recente, pode ser cópia)

- Declaração da situação vacinal (emitida pelo Posto de Saúde)

- Cartão SUS (cópia)

- RG e CPF dos pais ou responsável legal (Cópia)

- Número de telefone para contato de um telefone celular ativo

- Encaminhamento do CMEI (para crianças matriculadas no CMEI que irão para Escola Municipal)

Para demais informações, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, pelos telefones: 3902 – 1109 e 3902-1110, ou direto na Instituição de Ensino de referência.

