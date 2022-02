Da Redação

Arapongas divulga boletim semanal da Covid-19

Na tarde desta terça-feira (08), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou o boletim epidemiológico nº 76 da Covid-19, referente aos dados dos dias 30 de janeiro até 05 de fevereiro.

O novo informativo demonstra uma pequena queda no número de pessoas contaminadas nos últimos sete dias, no entanto, consta um aumento nos últimos 30 dias. Tratando-se sobre os óbitos, houve um aumento nos últimos setes dias, com o registro de mais nove mortes, e, no último mês, um total de 18 falecimentos. No entanto, os dados apontam que houve uma queda na taxa de transmissão na última semana.

A Prefeitura de Arapongas divulgou as seguintes análises realizadas, comparadas com a semana anterior:

- Redução do número de casos nos últimos 7 dias com diminuição de 3,63% (2.091 para 2.015);

- Aumento do número de casos nos últimos 30 dias de 45,56% (4.065 para 5.917);

- Aumento dos óbitos sendo 09 óbitos registrados nos últimos 30 dias;

- Aumento no percentual de curados de 88,25% para 89,22%;

- Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 7,30% (27.609 para 29.624);

- Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 8,48% (24.366 para 26.432);

- Redução da taxa de transmissão de 1,55 para 1,52;

- O número maior dos casos nos últimos sete dias está na região do Conjunto Flamingos, Petrópolis e Conjunto Palmares;

- A ocupação dos leitos com pacientes de Arapongas com Covid-19 no Hospital, foi de oito pacientes internados em leito de enfermaria e sete pacientes internados em leito de UTI;

- Os indivíduos contaminados, 62,76% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias, estão na faixa de 20 a 49 anos;

- Os óbitos, 60,87% dos óbitos registrados, desde o início da pandemia (361 dos 593), são de pessoas acima de 60 anos;

Referente à vacinação, os dados desta semana demonstraram que, até o dia 05 de fevereiro, haviam sido vacinadas 103.947 pessoas com a 1ª dose ou dose única, sendo 1.065 entre 05 e 11 anos representando 98% da meta acima de 12 anos e 9% da meta entre 5 e 11 anos. Referente a 2ª dose ou dose única, foram vacinadas 89.543 pessoas (85% da meta) com a segunda dose ou dose única e 27.143 pessoas (28% da meta) já receberam a 3ª dose.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.