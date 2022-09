Arapongas divulga agenda esportiva semanal; confira as competições

Da Redação

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Arapongas, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes da cidade, divulgou a agenda esportiva da semana. Publicada semanalmente no site oficial do município, a relação conta com todos os eventos que terão a participação de atletas e equipes araponguenses.

Confira abaixo as competições que acontecerão:

Campeonato Amador Master

Data: 13 e 15 de setembro;

13 e 15 de setembro; Local: Campo Secretaria de Esporte, o Antigo Sesi, em Arapongas;

Campo Secretaria de Esporte, o Antigo Sesi, em Arapongas; Horário: a partir das 19h15.





Campeonato Amador Série Ouro

Data: 13 e 15 de setembro;

13 e 15 de setembro; Local: Estádio Municipal de Arapongas;

Estádio Municipal de Arapongas; Horário: a partir das 19h15.





Jogos da Juventude do Paraná - Fase Final

Data: 16 a 18 de setembro;

16 a 18 de setembro; Local: Toledo, Oeste do Paraná.





Campeonato Paranaense de Downhill

Data: 16 a 18 de setembro;

16 a 18 de setembro; Local: Jaguariúna, Paraná.





Campeonato Amador Série Prata

Data: 16 de setembro;

16 de setembro; Local: Campo Secretaria de Esporte, o Antigo Sesi, em Arapongas;

Campo Secretaria de Esporte, o Antigo Sesi, em Arapongas; Horário: a partir das 19h15.





Seminário de Artes Marciais

Data: 17 de setembro;

17 de setembro; Local: Bauru, Estado de São Paulo.





Campeonato Amador Série Prata

Data: 18 de setembro;

18 de setembro; Local: Campos Centro Social Urbano, em Arapongas;

Campos Centro Social Urbano, em Arapongas; Horário: a partir das 8h15.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

