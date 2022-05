Arapongas divulga a agenda esportiva semanal; Confira

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta segunda-feira (09), a agenda esportiva da semana. Os eventos contam com a participação de equipes e atletas araponguenses. Lembrando que os Jogos Escolares do Paraná - Fase Municipal já acontecem em Arapongas.

Confira as datas e locais:

- Liga Metropolitana de Londrina Sub 17 e Sub 20

Data: 11/05

Local: Ibiporã





- Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto- Série Prata

Data: 13/05

Local: CIE Professor Maurinho Cassitas

Horário: 19h30





- 2º Etapa Liga NFP/Novo Futsal Paraná – Sub 09, Sub 11 e Sub 13

Data: De 13 a 14/05

Locais: Maringá e Arapongas - Em Arapongas, no CIE Prof. Maurinho Cassitas

Horário: Dia 13/05 a partir das 18:15 horas

Dia 14/05 a partir das 09:00 horas





- Seletiva de Futebol Feminino

Data: 14/05

Local: Centro Social Urbano – Campo 03

Horário: 13h45





- Campeonato Paranaense de Handebol Adulto

Data: 14 e 15/05

Local: Umuarama

- Campeonato Brasileiro de Atletismo

Data: 15/05

Local: Santos/SP





- Copa Maringá de Basquetebol Adulto

Data: 15/05

Local: Maringá





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.