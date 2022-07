Arapongas divulga a agenda esportiva da semana; confira

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Os eventos contam com a participação de equipes e atletas araponguenses

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta segunda-feira (18) a agenda esportiva da semana. Os eventos contam com a participação de equipes e atletas araponguenses.

Confira as competições que acontecerão:

No sábado (23) e domingo (24), a cidade de Arapongas sedia a 2ª Etapa dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Regional. O campeonato acontecerá no CIE Prof. Maurinho Cassitas e no Ginásio da Secretaria de Esporte, o antigo Sesi.

Ainda no domingo (24), a cidade de São José dos Pinhais sedia a 4º Etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu. Atletas de Arapongas se farão presentes na competição.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

