Arapongas divulga 119 vagas de emprego nesta segunda; saiba mais

Está precisando de um emprego? Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura de Arapongas, através da Agência do Trabalhador, divulgou as vagas de emprego disponíveis para esta semana. A Cidade dos Pássaros conta com 119 oportunidades.

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador do município, situada na Rua Condor, 1.145 - Centro, entre às 08h e 13h30. Em caso de dúvidas ou para mais informações, também é possível entrar em contato diretamente pelo telefones: 3275-1596 ou 3902-1312.

A Prefeitura Municipal avisa que o agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site da Justiça do Paraná.

Confiras as 119 vagas disponíveis:

Ajudante de Motorista;

Ajudante de Carga e Descarga;

Açougueiro;

Almoxarife;

Armador de Ferragens;

Assistente Comercial;

Auxiliar Departamento Pessoal;

Assistente Comercial;

Atendente de Padaria - ter experiência com atendimento ao público em padaria;

Atendente de loja - temporária podendo ser efetivado;

Auxiliar de Escritório;

Analista de PCP;

Agente de Microcrédito – Financeira;

Auxiliar Administrativo /RH;

Auxiliar de Pessoal;

Auxiliar Administrativo – Financeiro;

Auxiliar administrativo – Setor Compras;

Auxiliar de Faturamento;

Auxiliar de Depósito;

Auxiliar de Estoque;

Auxiliar de Sala Tutora Mirim – estar cursando os dois últimos anos pedagogia ou áreas afins letras;

Auxiliar Contábil;

Auxiliar Controle de Qualidade;

Auxiliar de Expedição;

Auxiliar de Mecânico Industrial;

Auxiliar Torneiro Mecânico - Necessário ter Curso;

Auxiliar Serralheiro;

Auxiliar de Mecânico Industrial;

Auxiliar de Limpeza;

Auxiliar de Produção / Manutenção;

Auxiliar de Produção / Industria Colchão / Setor Montagem de Molas;

Auxiliar de Produção / Industria Petiscos para cães e gatos;

Auxiliar de Produção / Industria Isopor;

Auxiliar de Produção / Industria Moveleira;

Auxiliar de Produção / Industria Alimentícia – Turnos 12x36;

Auxiliares de Produção / Industria Alimentícia 5x1;

Babá Meio período das 08h às 14h, ter referencias;

Camareira de Motel;

Carregador;

Caldeirista - Ter curso Operador de Caldeira;

Caseiro- (Somente o Homem) com referencias;

Costureira de Estofados linha Alta - Experiência com costura de couro, Tecidos;

Costureira de Roupas – Consertos e Reformas em Geral;

Costureira de Uniformes;

Conferente de carga e descarga;

Conferente de Produção;

Cozinheira;

Desossador - Empresa de Rolândia;

Diretor de Marketing – Experiência em Trade Marketing, Foco no Varejo;

Empregada doméstica - período integral;

Engenheiro de Produção;

Eletrotécnico;

Enfermeiro(a) do Trabalho;

Eletricista Industrial;

Fiscal de Trafego - Ter moto própria;

Fisioterapeuta;

Jardineiro;

Líder de Equipe / Jardinagem;

Lubrificador de Automóveis;

Mecânico Industrial /Compressores;

Mecânico de Maquinas Industriais;

Mecânico Diesel;

Montador de Moveis Planejados;

Montador Industrial;

Montador de Pré-moldados;

Entregador com moto - Cnh A Empresa fornece a moto;

Motorista Entregador CNH C Material de Construção;

Motorista de Caminhão Truck - Cnh AC;

Motorista de Caminhão - Cnh C , experiência acima de 3 anos;

Motorista de Caminhão - Cnh D;

Motorista de Carreta - Cnh E;

Motorista de Bitrem - Cnh E;

Operador de Coladeira de Borda;

Operador de Furadeiras;

Operador de Pintura linha U.V;

Operador de Maquinas em Geral / Estabilidade na função;

Operador de caixa /Supermercados;

Operador de caixa / Loja;

Operador de Caldeira;

Operador de Monitoramento;

Operador de Produção - Empresa de Rolândia;

Operador de Usinagem Cnc;

Operador Coladeira de Borda;

Operador de Caldeira - Atuar em Industria Envase de alimentos– Ter o Curso , se não tiver empresa disponibiliza o Curso , Necessário ter ensino Médio Completo;

Operador de Empilhadeira Elétrica ;

Operador de Fresadora;

Operador de Monitoramento;

Operador de Sistema de Informática área da T.I;

Operador de Seccionadora;

Operador de Serraria;

Operador de Máquina Destopadeira;

Pedreiro;

Pesquisador;

Pintor Automotivo;

Professor de Inglês / Escola Privada;

Professor de Artes / Escola Privada;

Operador de Usinagem CNC;

Recepcionista para Oficina de Motos Masc;

Repositor em Geral para Supermercados;

Serralheiro;

Servente de Limpeza Feminino – Entrevista Agência 14/06 as 9h; Ter meio de locomoção;

Servente de Limpeza;

Servente de Obras – Pavimentação Asfalto;

Soldadores – Tig Mig ou Eletrica;

Supervisor de Produção;

Supervisor de Vendas;

Tapeceiros Estofados - Com urgência;

Trabalhador Agropecuário Polivalente – Serviços em Granja

Tratorista - Disp . Para residir em fazenda;

Trabalhador Rural;

Trabalhador Suinocultura;

Torneiro Mecânico;

Técnico Manutenção Informática;

Vendedor interno - Ter alguma experiência com vendas não precisa ser em carteira – Moda Feminina.

Vendedor Interno - Lojas / Comércio em Geral;

Vendedor Externo - Ter carro próprio, pacote office informática;

Zelador Masc;

Zeladora Fem.