Arapongas distribui novos utensílios de cozinha para escolas

Nesta terça-feira (15), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Arapongas, por meio da Central de Merendas, realizou a entrega de novos utensílios de cozinha para as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

Na reposição periódica, foram destinados itens diversos, como: panelas, talheres, copos, coadores, garrafas térmicas, assadeiras, tábuas e demais utensílios necessários. No total, houve o envio de 50 itens para cada escola e CMEI.

Conforme informações da gerente da Merenda escolar, Marta Pilatti, todos os objetos foram adquiridos por meio de um investimento de R$ 250 mil da própria prefeitura. “Esta é uma reposição periódica. A última feita foi em 2018. São itens indispensáveis para o bom funcionamento das cozinhas das escolas e CMEIS. Favorecendo o atendimento de qualidade, com atenção voltada às crianças e os profissionais que com carinho nutrem os nossos estudantes”, disse.

VOCÊ SABIA?

A Central de Abastecimento da Merenda Escolar do município de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está localizada na Rua Lori nº 25, possuindo dois barracões para depósito de alimentos não perecíveis, uma rampa de recebimento e dois escritórios administrativos.

Além disso, a Central conta com um automóvel utilizado para visitas técnicas, uma Kombi para pequenas entregas, um caminhão refrigerado advindo do FNDE e um caminhão terceirizado, com um motorista e um auxiliar cada, para deslocamento e transporte.

Arapongas atende na rede municipal de ensino aproximadamente 11 mil alunos, com 21 mil refeições ao dia.

CARDÁPIO NO SITE

A Secretaria de Educação, através da Central de Abastecimento da Merenda Escolar, faz a atualização do cardápio que está sendo servido para os alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Período Integral. Conforme o setor responsável, a publicação dos cardápios é feita desde o início de 2018 e serve como importante ferramenta de acompanhamento pelos pais, da alimentação servida aos filhos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Os cardápios estão à disposição no site oficial da Secretaria de Educação pelo link.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.