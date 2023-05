Arapongas distribui mais de 12 mil kits pedagógicos para estudantes

Da Redação

Alunos foram até o gabinete do prefeito para receber o material

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, realizou nesta sexta-feira (19) a entrega oficial dos kits escolares pedagógicos aos alunos da Rede Municipal de Ensino e também aos alunos que integram a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De maneira simbólica, os estudantes da Escola Municipal Professora Antonica G. Franciosi receberam os kits, durante ato no gabinete. A oportunidade contou também com a presença da secretária de Educação, Cristiane Pablos Rossetti, e secretária de Governo, Lúcia Golon. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), foram adquiridos 12.730 kits escolares – com investimento de R$ 4.285.946,40.

Sérgio Onofre falou da satisfação em ver os alunos e professores animados com os novos materiais. “Valorizar a educação é pensar no futuro. No nosso tempo de estudante não havia isso. E hoje, o poder público proporciona maior qualidade e dignidade para todos os nossos alunos, sem qualquer distinção. Que esse novo material venha para ampliar o conhecimento. Que os nossos alunos e também os professores façam bom proveito. Isso enche o nosso dia de alegria”, falou.

Ainda conforme a Semed, nos próximos dias serão entregues os kits de uniforme escolar e calçados.

COMPOSIÇÃO

KIT ESCOLAR PRÉ-ESCOLA (EDUCAÇÃO INFANTIL)

01 AGENDA PERMANENTE

01 APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO 3 FUROS

02 BORRACHAS BRANCAS Nº40

02 CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS

01 CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO - 12 CORES

02 COLA BRANCA 110GR

01 COLA COLORIDA – 6 CORES

01 GIZ DE CERA

02 LÁPIS 12 CORES JUMBO

02 LÁPIS GRAFITE DE MADEIRA

02 MASSA DE MODELAR

01 PASTA COM ELÁSTICO

01 PINCEL Nº8

01 TESOURA DE PONTA ARRENDODADA

01 TINTA GUACHE

01 ESTOJO ESCOLAR

01 GARRAFA PARA ÁGUA EM PLÁSTICO

KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)

02 APONTADORES

02 BORRACHAS BRANCAS Nº40

04 CADERNOS BROCHURÃO 96 FOLHAS

01 CADERNO DE DESENHO 96FOLHAS

01 CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES

01 COLA BRANCA 110 GR

01 COLA COLORIDA – 6 CORES

01 LÁPIS 12 CORES MADEIRA

04 LÁPIS GRAFITE DE MADEIRA

01 TESOURA DE PONTA ARRENDONDADA

01 ESTOJO ESCOLAR

01 RÉGRUA 30 CM BIODEGRADÁVEL

01 GARRAFA PARA ÁGUA EM PLÁSTICO

KIT ESCOLAR ENSINO MÉDIO (EJA)

02 APONTADORES

02 CADERNOS UNIVERSITÁRIOS 200 FOLHAS

01 BORRACHA BRANCA Nº40

02 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUIS

01 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA

01 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA

02 LÁPIS GRAFITE DE MADEIRA

01 RÉGUA 30 CM BIODEGRADÁVEL

01 ESTOJO ESCOLAR

01 GARRAFA PARA ÁGUA EM PLÁSTICO

