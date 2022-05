Arapongas disponibiliza 'Solicitação de ITBI' pela internet

Da Redação

Nesta terça-feira (31), a Prefeitura Municipal de Arapongas informa que, para otimizar os serviços prestados pelo município, a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, em conjunto com a Diretoria de Tributação, disponibiliza a Solicitação de ITBI diretamente no Portal da Prefeitura de Arapongas.

Desta forma, os cidadãos araponguenses poderão acessar o site e, na barra de pesquisa, digitar “Solicitação de ITBI”. Caso o requerente já possua cadastro com o município, será necessário fazer o login e preencher o requerimento da solicitação, porém, caso não possua login, basta se cadastrar conforme o passo a passo informado.

O Diretor de Tecnologia da Informação, Tiago Henrique Valladão, explica o planejamento de implantação a ser desenvolvido: “Esta Solicitação de ITBI é o primeiro procedimento desse tipo implantado 100% digital no qual o cidadão poderá solicitar diretamente, de sua casa ou escritório, porém outros processos serão lançados no decorrer deste ano visando modernizar e melhorar ainda mais os serviços prestados aos munícipes", disse o diretor.

O mapeamento e a implementação dos processos digitais estão sendo desenvolvidos desde agosto de 2021 e já geram resultados, como diz a Gerente de Processos de Negócios e Gestão, Tainara Fakeiti da Silva. “Estamos colhendo os frutos com os processos digitais implementados com a Gerência de Licitações. Foi possível diminuir o fluxo de arquivos e racionalizar os gastos com papel e impressão. Além disso, deixou o procedimento mais célere”, frisa ela.

O Diretor de Tributação, Orlando Bieleski, saúda: “Acreditamos que o processo digital vem em boa hora. Além de agilidade na prestação de serviço, os requerentes poderão acompanhar todo o procedimento sem sair de casa”, comenta. Este serviço está liberado a partir desta terça-feira, 31 de maio de 2022, através do link.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.