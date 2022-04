Da Redação

Arapongas disponibiliza o Calendário Anual de Eventos para 2022

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (SECLE), disponibilizou o Calendário Anual de Eventos do Município para 2022.

continua após publicidade .

No link, disponibilizado pela SECLE, contam todos os eventos culturais previstos na agenda da Secretaria e os que levam apoio da Prefeitura de Arapongas.

O secretário de Cultura, Geison Cortez, comentou que, “após o período da pandemia, neste ano, Arapongas está com um calendário festivo e consolidado, que marca de forma efetiva o retorno das atividades culturais na cidade, com a organização de eventos para todos os gostos e idades”.



continua após publicidade .

Os eventos do Calendário já estão em andamento desde fevereiro, e uma das novidades para este ano, será a montagem de espetáculos com a participação de artistas locais contemplados pela Lei Aldir Blanc, como o Festival Sertanejo, que acontece em junho, o Festival de Inverno, em julho e o Arapongas Fest, em outubro.



Já a tão aguardada Chegada do Papai Noel, acontece em 27 de novembro, com a Programação Cultural de Natal tendo início no dia 4 de dezembro.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas