Da Redação

Arapongas disponibiliza novo método de afastamento

A Prefeitura de Arapongas disponibilizou hoje, quarta-feira (16), através da Secretaria Municipal de Saúde, um documento atualizado para o afastamento de trabalhadores com Covid-19.

O atestado/termo de consentimento para isolamento domiciliar poderá ser emitido através do link da prefeitura e servirá para autorizar o afastamento do trabalhador apenas com o laudo positivo do exame para Covid-19.

O novo critério abarcará trabalhadores de empresas, indústrias e comércio que estejam com Covid-19. O novo método de afastamento justificado foi definido no mês passado, após reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde, Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA) e o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA).

A medida está em vigor desde o dia 31 de janeiro de 2022.





ISOLAMENTO:

Para pacientes assintomáticos ou para aqueles que apresentarem sintomas, o isolamento será de sete dias. Caso no sétimo dia não houver qualquer tipo de sintoma e o paciente não estiver em uso de medicação sintomática, deverá retornar às suas atividades.

Na persistência dos sintomas, o paciente deverá completar 10 dias de isolamento. Os prazos passam a contar a partir da confirmação por meio de um teste PCR (padrão ouro) ou antígeno.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.