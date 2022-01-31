Arapongas disponibiliza 94 vagas de emprego nesta semana

Foi divulgado nesta segunda-feira (31), pela Agência do Trabalhador de Arapongas, as vagas de emprego disponíveis da semana.
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De acordo com as informações, os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, situada na Rua Condor, 1.145 - Centro, das 08h às 17h. Lembrando que, em decorrência da pandemia de Covid-19, é indispensável o uso de máscaras de proteção.
Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.
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O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br
Confira as vagas abaixo:
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|AGENCIADOR RODOVIÁRIO - VENDER PASSAGENS /EMBARQUE DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS;
|ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA OBRAS;
|ANALISTA DE PCP;
|ATENDENTE DE BALCÃO;
|ARMADOR DE FERRAGENS;
|AUXILIARES DE PRODUÇÃO;
|AUXILIAR DE ESTOQUE;
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO;
|AUXILIAR DE COZINHA;
|AUXILIAR DE COMPRAS;
|AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE;
|AUXILIAR PARA DEPÓSITO;
|AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO;
|AUXILIAR PARA FATURAMENTO;
|AUXILIAR PARA METALÚRGICA;
|AUXILIAR FINANCEIRO;
|AUXILIAR DEP. FISCAL;
|AUXILIARES PARA LIMPEZA;
|AUXILIAR MECÂNICO;
|AUXILIAR OPERACIONAL SAFRISTA - RETER CURRICULUM;
|AUXILIAR MECÂNICO AR CONDICIONADO;
|AUXILIAR TÉCNICO ENGENHARIA CIVIL - VAGA PARA ESTÁGIO 6HRS;
|AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA;
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO;
|AUXILIAR GERAL PARA METALÚRGICAS;
|BORRACHEIRO;
|BALCONISTA DE AÇOUGUE;
|CREDIARISTA;
|CALDEIRISTA;
|CAMAREIRA DE MOTEL;
|CARPINTEIROS;
|CASEIRO DOMÉSTICO (CASAL);
|CHAPEIRO PARA MONTAR LANCHES;
|CONSULTORES DE VENDAS;
|COSTUREIRAS DE UNIFORMES;
|COSTUREIRAS DE ESTOFADOS LINHA ALTA;
|DOMÉSTICAS COM REFERÊNCIAS;
|ELETRICISTA INDUSTRIAL;
|ELETRICISTA AUTOMOTIVO;
|ELETROMECÂNICO;
|ESTOFADOR DE ESTOFADOS;
|ESTETICISTA;
|ESTOQUISTAS;
|EXPEDIÇÃO;
|FISCAL DE LOJA;
|GERENTE COMERCIAL;
|IMPRESSOR SERIGRÁFO;
|INSTALADOR DE REDES TELEFÔNICAS;
|INSTRUTOR DE MECÂNICA INDUSTRIAL;
|LATOEIRO;
|MARCENEIROS;
|MECÂNICO DE BICICLETAS;
|MECÂNICO DE CAMINHÕES;
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS;
|MECÂNICO DE MOTOS;
|MECÂNICO DIESEL;
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
|MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS /PREGADOR;
|MONTADOR DE MÓVEIS;
|MOTORISTA PARA CAMINHÃO TRUCK /MUNCK;
|MOTORISTA ENTREGADOR;
|MOTORISTA CARRETEIRO;
|MOTORISTAS TRUCK /CAÇAMBA/3/4 CARROCERIA;
|OFFICE BOY;
|OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS PARA OBRAS/CONSTRUÇÃO;
|OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADOS;
|OPERADORES COLADEIRA DE BORDA;
|OPERADOR EMPILHADEIRA;
|OPERADORES PARA FURADEIRA;
|OPERADOR DE SECCIONADORA;
|OPERADORES DE PINTURA LINHA U.V;
|OPERADOR DE CNC - USINAGEM;
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA;
|OPERADOR DE SERRA CIRCULAR, TUPIA E DESTOPADEIRA;
|ORIENTADOR DE TRÁFEGO;
|OPERADOR DE TELEVENDAS;
|OPERADOR DE TELEMARKETING;
|PEDREIRO;
|RECEPCIONISTA PARA MOTEL 12X36 (NOTURNO);
|REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS;
|REPRESENTANTE COMERCIAL;
|SERRALHEIROS;
|SERVENTE;
|SOLDADORES - TIG MIG OU ELÉTRICA;
|SUPERVISOR DE PRODUÇÃO;
|SUPORTE AO CLIENTE AREA T.I;
|TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO;
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EXTERNO;
|TORNEIRO MECÂNICO;
|TRABALHADOR RURAL;
|VENDEDORES INTERNOS;
|VENDEDORES PRACISTAS;
|VIDRACEIRO;
|ZELADOR;
Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.