Da Redação

Arapongas disponibiliza 94 vagas de emprego nesta semana

Foi divulgado nesta segunda-feira (31), pela Agência do Trabalhador de Arapongas, as vagas de emprego disponíveis da semana.

De acordo com as informações, os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, situada na Rua Condor, 1.145 - Centro, das 08h às 17h. Lembrando que, em decorrência da pandemia de Covid-19, é indispensável o uso de máscaras de proteção.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.



O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br





Confira as vagas abaixo:

AGENCIADOR RODOVIÁRIO - VENDER PASSAGENS /EMBARQUE DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS; ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA OBRAS; ANALISTA DE PCP; ATENDENTE DE BALCÃO; ARMADOR DE FERRAGENS; AUXILIARES DE PRODUÇÃO; AUXILIAR DE ESTOQUE; AUXILIAR DE ALMOXARIFADO; AUXILIAR DE COZINHA; AUXILIAR DE COMPRAS; AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE; AUXILIAR PARA DEPÓSITO; AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO; AUXILIAR PARA FATURAMENTO; AUXILIAR PARA METALÚRGICA; AUXILIAR FINANCEIRO; AUXILIAR DEP. FISCAL; AUXILIARES PARA LIMPEZA; AUXILIAR MECÂNICO; AUXILIAR OPERACIONAL SAFRISTA - RETER CURRICULUM; AUXILIAR MECÂNICO AR CONDICIONADO; AUXILIAR TÉCNICO ENGENHARIA CIVIL - VAGA PARA ESTÁGIO 6HRS; AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA; AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO; AUXILIAR GERAL PARA METALÚRGICAS; BORRACHEIRO; BALCONISTA DE AÇOUGUE; CREDIARISTA; CALDEIRISTA; CAMAREIRA DE MOTEL; CARPINTEIROS; CASEIRO DOMÉSTICO (CASAL); CHAPEIRO PARA MONTAR LANCHES; CONSULTORES DE VENDAS; COSTUREIRAS DE UNIFORMES; COSTUREIRAS DE ESTOFADOS LINHA ALTA; DOMÉSTICAS COM REFERÊNCIAS; ELETRICISTA INDUSTRIAL; ELETRICISTA AUTOMOTIVO; ELETROMECÂNICO; ESTOFADOR DE ESTOFADOS; ESTETICISTA; ESTOQUISTAS; EXPEDIÇÃO; FISCAL DE LOJA; GERENTE COMERCIAL; IMPRESSOR SERIGRÁFO; INSTALADOR DE REDES TELEFÔNICAS; INSTRUTOR DE MECÂNICA INDUSTRIAL; LATOEIRO; MARCENEIROS; MECÂNICO DE BICICLETAS; MECÂNICO DE CAMINHÕES; MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS; MECÂNICO DE MOTOS; MECÂNICO DIESEL; MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS /PREGADOR; MONTADOR DE MÓVEIS; MOTORISTA PARA CAMINHÃO TRUCK /MUNCK; MOTORISTA ENTREGADOR; MOTORISTA CARRETEIRO; MOTORISTAS TRUCK /CAÇAMBA/3/4 CARROCERIA; OFFICE BOY; OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS PARA OBRAS/CONSTRUÇÃO; OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADOS; OPERADORES COLADEIRA DE BORDA; OPERADOR EMPILHADEIRA; OPERADORES PARA FURADEIRA; OPERADOR DE SECCIONADORA; OPERADORES DE PINTURA LINHA U.V; OPERADOR DE CNC - USINAGEM; OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA; OPERADOR DE SERRA CIRCULAR, TUPIA E DESTOPADEIRA; ORIENTADOR DE TRÁFEGO; OPERADOR DE TELEVENDAS; OPERADOR DE TELEMARKETING; PEDREIRO; RECEPCIONISTA PARA MOTEL 12X36 (NOTURNO); REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS; REPRESENTANTE COMERCIAL; SERRALHEIROS; SERVENTE; SOLDADORES - TIG MIG OU ELÉTRICA; SUPERVISOR DE PRODUÇÃO; SUPORTE AO CLIENTE AREA T.I; TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO; TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EXTERNO; TORNEIRO MECÂNICO; TRABALHADOR RURAL; VENDEDORES INTERNOS; VENDEDORES PRACISTAS; VIDRACEIRO; ZELADOR;

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.