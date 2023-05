Arapongas deve ter domingo chuvoso, diz Simepar

O município de Arapongas, norte do Paraná, amanheceu ensolarado neste domingo (28), porém, deve registrar chuva durante o decorrer do dia, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O instituto meteorológico ainda aponta que a temperatura máxima deve ser de 21º, enquanto a mínima será de 17º. A chuva deve surgir no começo da tarde.

A instabilidade atmosférica segue elevada sobre o Paraná nesta madrugada, devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do estado. Além da região norte, pancadas de chuva devem ser registradas no noroeste, Campos Gerais e leste do estado.

Neste momento, as chuvas mais significativas ocorrem no noroeste, divisa com o MS, devido ao avanço de novas áreas de instabilidades do estado vizinho. A imagem dos radares do Simepar, mostra as chuvas que ocorrem neste momento sobre o estado.

