Arapongas deve registrar mínima de 10ºC neste sábado; veja a previsão

Uma nova massa de ar frio avança pela Região Sul do Brasil e deixa o tempo estável no decorrer do final de semana nos três estados. As temperaturas ficam baixas no Paraná e, inclusive, volta a ter risco de formação de geadas.

De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste sábado (11), o frio fica mais intenso na "metade sul" do estado, mas na região Norte, onde Arapongas fica localizada, é possível perceber a queda brusca das temperaturas ao anoitecer. Neste período, a Cidade dos Pássaros deve registrar mínima de 9ºC. Durante o dia, os termômetros não passam de 19ºC.

A frente fria favorece a estabilidade no município, sendo assim não é esperada a ocorrência de chuva.

Região

Londrina, que também fica situada no Norte do Paraná, deve ficar sob nunves neste sábado, mas , conforme o Simepar, não ocorre pancadas de chuva na cidade. Os termômetros devem marcar mínima de 11ºC e máxima de 20ºC.

O tempo em Rolândia apresenta as mesmas características do que na cidade vizinha, Londrina. A nebulosidade predomina no município e não existe possibilidade de chuva. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 11ºC e máxima de 20ºC.