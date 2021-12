Da Redação

Arapongas deve registrar máxima de 34ºC nesta quarta-feira

Arapongas amanheceu abafada com temperatura mínima de 20ºC. E, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), deve esquentar bastante nesta quarta-feira (22). A máxima prevista é de 34ºC.

Além disso, a estabilidade predomina na Cidade dos Pássaros, sendo assim, é descartada qualquer possibilidade de ocorrência de chuva no município.

Com aumento das taxas de umidade e calor na atmosfera, enquanto um sistema de baixa pressão tem atuação no mar na altura da região sul, o tempo fica instável na região do Paraná. Na metade sul do estado, espera-se maiores condições para chuvas, com alguns temporais. Os ventos ficam mais acentuados entre os setores sul e leste do período da tarde para noite.