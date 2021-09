Da Redação

Arapongas deve registrar máxima de 32º C nesta segunda-feira

A segunda-feira (27) será de calor intenso na Cidade dos Pássaros, com uma máxima prevista de 32º C. A mínima registrada foi de 18º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva na cidade.

continua após publicidade .

Segunda-feira de tempo estável e abafado no Paraná na maior parte do dia. No noroeste, oeste e no sudoeste paranaense, há predomínio de sol e as temperaturas ficam mais elevadas. Nos Campos Gerais, Norte Pioneiro e RMC, não se descarta chance de chuvas rápidas e isoladas no decorrer da tarde. No litoral, nebulosidade variável com o sol aparecendo entre nuvens.