Arapongas deve registrar máxima de 31ºC nesta quinta-feira

A mínima obtida na Cidade dos Pássaros é de 16ºC

Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade volta a predominar em quase todos os setores do Estado nesta quinta-feira (27), devido ao avanço de uma frente fria. Durante a madrugada, pancadas de chuva com descargas elétricas ocorrem em cidades das regiões oeste, sudoeste e noroeste, além disso, não se descartando a ocorrência de temporais localizados.

Ainda conforme o instituto meteorológico, alguns municípios podem amanhecer ensolarados, porém, ao decorrer do dia, o tempo muda e dá espaço às nuvens. Arapongas, por exemplo, é uma dessas cidades.

Durante a tarde, pode ocorrer pancadas de chuva na Cidade dos Pássaros. Segundo o ClimaTempo, há 90 % de probabilidade de ocorrência de chuva e 8 mm de precipitação acumulada para o município.

As temperaturas seguem elevadas nesta quinta. A máxima esperada para Arapongas é de 31ºC, enquanto a mínima é de 16ºC

