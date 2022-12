Arapongas deve registrar máxima de 29ºC nesta sexta-feira (30)

Da Redação

A previsão aponta que não deve chover nesta sexta-feira (30) em Arapongas

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a sexta-feira (29) será de pouca chuva no Paraná. As temperaturas no amanhecer ficam amenas, especialmente nos setores de maior altitude do Estado, ou seja, centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Nessas regiões, segundo o instituto meteorológico, os termômetros podem registrar mínima de 13ºC.

Mas, na maioria dos municípios paranaenses, as temperaturas se elevam rapidamente, já que a presença do sol influencia nesse processo. No período de maior aquecimento há condição para chuvas bem pontuais, principalmente próximo a encostas de serras.

Em Arapongas, norte do Paraná, o amanhecer contará com um valor mínimo de 18ºC. O sol aparece na Cidade dos Pássaros, mesmo que entre nuvens, e faz com que as temperaturas fiquem intensas durante a tarde. A máxima prevista é de 29ºC.

Não é descartada a possibilidade de chuva isolada e rápida para o município.

