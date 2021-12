Da Redação

Arapongas deve registrar máxima de 29ºC nesta quinta-feira

A Cidade dos Pássaros amanheceu com o tempo fechado nesta quinta-feira (16) e registrou temperatura mínima de 21ºC. A máxima deve chegar aos 29ºC.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a quinta-feira será semelhante aos dias anteriores. O tempo continua nublado e pode ocorrer pancadas de chuva ao decorrer do dia. A precipitação acumulada é de 2.8 mm.

Mesmo nublado, o tempo continua abafado no Paraná. A partir da tarde, áreas de instabilidade ganham força sobre vários setores do Estado, mas com maior condição de chuvas no norte pioneiro, Campos Gerais, RMC e no litoral. Além de chuvas, há previsão de descargas atmosféricas. No noroeste, oeste e no sudoeste paranaense faz muito calor, com temperaturas acima dos 35°C em algumas cidades.