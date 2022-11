Arapongas deve registrar máxima de 28ºC nesta quarta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As temperaturas variam entre 16ºC e 28ºC

Assim como na terça-feira (15), o tempo fica estável em todo o Estado nesta quarta (16), segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Durante boa parte do dia o céu fica com pouca nebulosidade, contribuindo para a rápida elevação das temperaturas. À tarde os índices de umidade relativa ficam baixos em vários setores.

continua após publicidade .

Arapongas, norte do Paraná, amanheceu ensolarada e o tempo deve continuar desta forma ao longo do dia. Sendo assim, não há previsão de chuva para o município.

Por conta da presença do sol, as temperaturas se elavam rapidamente na Cidade dos Pássaros. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 16ºC, mas, durante a tarde, os termômetros devem registar a máxima de 28ºC.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, a estabilidade atmosférica deve predominar sobre o Paraná até a próxima semana.

Siga o TNOnline no Google News