Arapongas deve registrar máxima de 27º neste domingo (23)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas não deve registrar chuvas durante este domingo (23)

Após uma semana instável no tempo, Arapongas não deve registrar chuvas durante este domingo (23), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

continua após publicidade .

O tempo apresenta-se estável no estado. Alguma nebulosidade mais baixa ocorre no leste, por conta de umidade com os ventos do mar. Ainda segundo o Simepar, nas demais áreas o sol aparece mais no amanhecer. Temperaturas um pouco baixas em áreas ao sul do Paraná, mas não faz frio significativo.

-LEIA MAIS: Apucarana terá dia ensolarado neste domingo (23)

continua após publicidade .

A Cidade dos Pássaros não tem previsão de chuva. A temperatura máxima, segundo o Simepar, é de 27º e a mínima, de 15º.

Na segunda-feira (24), a temperatura continua estável em Arapongas. Sem chuva, o dia deve amanhecer com mínima de 16º e pode chegar a 28º, de acordo com a previsão meteorológica.

Siga o TNOnline no Google News