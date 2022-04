Da Redação

Arapongas deve registrar máxima de 26ºC nesta quinta-feira

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que a quinta-feira (14) será de sol entre nuvens em Arapongas. Ainda conforme o instituto, podem ocorrer algumas pancadas de chuva em pontos isolados. A precipitação acumulada é de 3.8 mm.

O eixo da frente fria atua sobre a região sudeste do Brasil, mas continua afetando algumas áreas do Paraná. No decorrer do dia, são esperadas pancadas de chuvas isoladas entre o leste, parte dos Campos Gerais e o norte paranaense. Com os ventos soprando do quadrante sul, mesmo com o sol predominado entre as regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado, as temperaturas não apresentam grandes elevações no decorrer do dia.

A Cidade dos Pássaros obteve mínima de 17ºC ao amanhecer e deve registrar máxima de 26ºC.