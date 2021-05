Arapongas deve registrar máxima de 26º C nesta segunda-feira

Continua após publicidade

Arapongas registrou 14º C ao amanhecer desta segunda-feira (17) e a máxima não deve ultrapassar os 26º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva no município.

Na segunda-feira, uma frente fria se desloca pelo Oceano Atlântico, porém a previsão é de apenas um aumento da nebulosidade sobre a área continental. A chance de chuva mais expressiva é baixa no Paraná, embora não se descarte a possibilidade de alguma garoa ocasional entre a Serra do Mar e o litoral. Na RMC e Campos Gerais, a nebulosidade será bastante variável. Nas demais regiões do Estado, o tempo segue mais estável e com predomínio de sol ao longo do dia.