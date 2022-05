Arapongas deve registrar máxima de 25ºC nesta quinta-feira

Da Redação

Arapongas amanheceu com bastante nuvens nesta quinta-feira (26) e registrou temperatura mínima de 14ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas apresentam uma elevação superior a dos dias anteriores. Os termômetros devem registrar máxima de 25ºC.

Na quinta-feira, a estabilidade atmosférica segue predominando sobre grande parte das regiões paranaenses. Na Cidade dos Pássaros, por exemplo, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva.

O instituto informa que existe a possibilidade de ocorrência de alguns eventos de chuva apenas no extremo oeste/sudoeste entre o final da tarde e noite, porém de forma isolada.