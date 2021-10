Da Redação

Arapongas deve registrar máxima de 25º C nesta quarta-feira

A quarta-feira (6) será de temperaturas agradáveis na Cidade dos Pássaros. Ao amanhecer, Arapongas registrou mínima de 16º C. Já a máxima não deve ultrapassar dos 25º C.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo será de sol entre nuvens no município, sendo assim, a possibilidade de ocorrência de chuva é mínima.

Nesta quarta-feira volta a desenvolver mais nebulosidade e condições de chuvas a partir do Paraguai, norte da Argentina e sul do Mato Grosso do Sul. Com isto, no Paraná, novamente há previsão de algumas chuvas a partir destas áreas de fronteiras e de divisa. Este fluxo de umidade propicia a rápida intensificação de nuvens de chuva, desta vez com mais intensidade entre o norte gaúcho, meio oeste catarinense e metade sul paranaense. Além disso, uma nova frente fria também avança pelo mar na altura do sul do país, possibilitando, mais da tarde a noite de quarta-feira e madrugada de quinta-feira um "reforço" da instabilidade atmosférica e, consequentemente, da condição de chuvas.