Da Redação

Arapongas deve registrar máxima de 22ºC neste sábado

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o sábado (23) será de tempo instável em Arapongas. Isso se deve ao avanço de uma frente fria sobre a região sul do Brasil, então, é possível que chova a qualquer momento do dia na cidade, mas as pancadas devem ocorrer, principalmente, durante a madruga e manhã. A precipitação acumulada é de 9.3 mm.

Ainda conforme o Simepar, não é descartada a possibilidade de temporais em algumas áreas do estado.

Em relação às temperaturas, em média apresentam uma elevação mais lesta até a tarde, enquanto em áreas bem ao sul fica ligeiramente frio à noite. A Cidade dos Pássaros, por exemplo, não deve registrar uma grande variação, pois a mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 22ºC.