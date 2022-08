Arapongas deve registrar chuva significativa nesta quarta-feira

Da Redação

Há uma precipitação acumulada de 34.9 mm para o município

Várias regiões do Estado continuam com o tempo instável nesta quarta-feira (17), e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explica que isso ocorre por conta da formação de uma nova frente fria sobre o Sul do Brasil. Desta forma, ao decorrer do dia, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas em algumas regiões.

As condições atmosféricas seguem favoráveis para ocorrência de temporais no Estado (maior possibilidade entre o noroeste, oeste e o sudoeste).

Em Arapongas, norte do Paraná, a quarta-feira será chuvosa. Conforme o Simepar, a cidade tem uma precipitação acumulada de 34.9 mm e pode registrar chuva durante o dia todo.

Devido à instabilidade, as temperaturas variam pouco durante o dia. O instituto meteorológico diz que a mínima prevista para a Cidade dos Pássaros nesta quarta-feira é de 16ºC. A máxima não deve ultrapassar dos 21ºC.

Região

O dia também será chuvoso em Londrina. A previsão indica que há uma precipitação acumulada de 30.7 mm para o município. As temperaturas devem variar entre 16ºC e 21ºC.

Já para Rolândia, existe uma precipitação acumulada de 32.5 mm, segundo o Simepar. Em relação as temperaturas, ao amanhecer, a cidade registrou mínima de 16ºC, enquanto a máxima deve chegar aos 21ºC.

