Da Redação

Arapongas deve registar máxima de 20º C nesta terça-feira

Arapongas amanheceu com bastante nuvens nesta terça-feira (19) e registrou temperatura mínima de 14º C. A máxima prevista é de 20º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), pode ocorrer pancadas de chuva no município. A precipitação acumulada é de 1.4 mm.

Na terça-feira, ainda se mantém a condição favorável para ocorrência de chuvas sobre o Paraná, devido ao fluxo de umidade nos níveis intermediários da troposfera. Com isso, algumas pancadas de chuva e descargas atmosféricas ainda poderão ocorrer. A oscilação das temperaturas também continua não sendo muito expressiva por conta da presença de nebulosidade e da ocorrência de chuvas, principalmente na metade leste do Paraná.