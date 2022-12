Arapongas deve entrar em 2023 iniciando quase R$ 19 milhões em obras

Da Redação

Ao contrário de várias outras cidades, que enfrentam escassez de investimentos neste período de transição de mandatos, o município de Arapongas deve entrar em 2023 com várias obras sendo iniciadas. São investimentos com recursos próprios e parcerias com os governos estadual e federal.

Na relação estão a duplicação da Rua Tico-Tico Rei, um investimento de R$ 4,5 milhões, a duplicação da Rua Rouxinol, no trecho entre a antiga estação ferroviária e a rodoviária (R$ 2,8 milhões), a pavimentação da Estrada da Aliança (R$ 4,5 milhões), a reforma do Ginásio de Esportes (R$ 622 mil) e a construção de uma estação elevatória de esgoto e de uma adutora de água tratada no Residencial Bem Viver (R$ 2,8 milhões). Somadas, as novas obras representam investimento de mais de R$ 15 milhões em Arapongas.

“São obras que ou estão sendo iniciadas ou já estão licitadas e com ordem de serviço para este início de ano. Elas representam mais avanço em setores como saneamento, esporte e mobilidade urbana, ou seja, têm reflexo imediato na melhoria da qualidade de vida de toda a nossa população”, avalia o prefeito Sérgio Onofre.

Ele lembra que esses investimentos se juntam a outras obras em andamento, como a construção de duas grandes escolas municipais (uma no Caravelle, outra no Jardim Paulista), o calçamento com pedras poliédricas das estradas do Novo Mundo e da Igrejinha, a construção de dois Centros de Convivência do Idoso (um no San Raphael e outro no Jardim Brasil), as ampliações da pista do Aeroporto e do Paço Municipal, a construção do CAPS Infantil e da UBS do Ulysses Guimarães, a reforma do Parque dos Pássaros, a transposição da Rua Patativa (ligando o Jardim Bandeirantes ao Jardim Itália/Portal das Flores) e a pavimentação e drenagem da Rua Guarani, em Aricanduva.

“Arapongas é um dos maiores canteiros de obras do Paraná e isso nos deixa muito satisfeitos, pois são conquistas que a população realmente precisa e merece”, frisa Sérgio Onofre.

O prefeito destaca ainda que o ano de 2023 deverá ser marcado por inaugurações em Arapongas. Em abril, por exemplo, está prevista a entrega da primeira leva das casas que compõem o Residencial Bem Viver Arapongas. O empreendimento, elaborado através de parceria com o Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e a construtora Pacaembu, recebeu R$ 89 milhões em sua primeira etapa, com a construção de 683 casas – ao todo serão 1.479 unidades habitacionais.

“Muitas pessoas dizem que quando alguém é reeleito o segundo mandato geralmente é mais fraco. Em Arapongas, estamos trabalhando cada minuto e cada dia e cobrando empenho de toda a equipe para que este mandato seja tão produtivo quanto foi o primeiro, honrando cada voto que recebemos nas urnas”, finaliza Sérgio Onofre.

