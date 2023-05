Arapongas desenvolve atividades sobre a prevenção ao uso de drogas

Integrado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), o Conselho Municipal sobre Drogas (Comad) tem desenvolvido diversas ações em Arapongas, município localizado no Norte do Paraná.

Com ações alusivas à Semana Estadual de prevenção ao uso indevido de drogas, alunos da Escola Municipal Colônia Esperança participaram de uma palestra sobre o tema "Prevenção ao uso de Drogas", junto ao Guarda Municipal Pinheiro.

O encontro contou com a apresentação do projeto Herói Mirim, e teve a participação de aproximadamente cinquenta crianças e adolescentes.

Arapongas recebeu também a visita do palestrante oficial do Governo do Paraná, José Augusto Soavinski, do Núcleo Estadual Antidrogas. Ele abordou temas de prevenção e conscientização, e as atividades envolveram alunos dos colégios estaduais Julia Wanderley e Antônio Racanello Sampaio.

"Tivemos a participação de mais de 200 alunos. Em junho, será realizada panfletagem, na área central de Arapongas, no centro da cidade, com material abordando os perigos que o tabaco e o álcool representam a pessoas e a sociedade", falou o GM Pinheiro.

Fonte: Prefeitura de Arapongas.

