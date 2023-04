Arapongas desenvolve aplicativo para reforçar segurança escolar

Da Redação

Prefeitura pretende reforçar segurança

Além da presença das equipes do Patrulhamento Escolar, com a Guarda Municipal (GMA) atuando no entorno das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e a Polícia Militar (PM) nas proximidades dos colégios estaduais, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), está desenvolvendo um aplicativo de emergência voltado para atendimento em toda a Rede Municipal de Ensino. O anuncio foi feito nesta quinta-feira (06) pelo secretário da pasta, Paulo Argati.

“Desde a semana passada, estamos desenvolvendo um aplicativo de emergência que será disponibilizado para todas as escolas e CMEI’s, para uso dos diretores, professores e equipe pedagógica. Infelizmente, com os recentes ataques em escolas registrados em outras cidades, bate uma insegurança nos pais e toda a comunidade escolar. Por isso, estamos trazendo mais esta ferramenta para fortalecer a segurança – tanto dentro, como fora das salas de aula. Queremos zelar pela tranquilidade, garantindo uma segurança efetiva e integrada”, disse.

Argati reforçou ainda que o aplicativo de emergência está sendo criado por um guarda municipal.

Curso

De maneira integrada, na próxima semana a Secretaria Municipal de Segurança e a Secretaria de Educação farão uma reunião para definir a aplicação de um curso prático para professores e alunos, abordando métodos de comportamento em situações de emergência. A GMA de Arapongas conta também com ramais específicos. Além do 153 (emergência), tem também os telefones 0800-645-9060 ou 3902-1010.

Você sabia?

Em 2020, a Guarda Municipal de Arapongas (GMA) lançou o aplicativo “GM 153 Arapongas” – para celulares android, que possibilita aos cidadãos serviços como “Denúncias” (que direciona para o setor específico da GM, conforme cada necessidade). O aplicativo traz também o “cadastro de bicicleta ou celular furtado/roubado”, onde o usuário poderá preencher um formulário e, assim que o objeto for encontrado, será devidamente informado. Estão disponíveis também as opções “Entre em contato”, com os telefones e endereço da GMA, e “Acionar Viatura”, que direciona para o buscador de emergência da GM, o 153. Além da opção “Últimas notícias”, com informações atualizadas da corporação.

