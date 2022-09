Arapongas: Dentistas voluntários oferecem orientações para saúde bucal

Da Redação

Um dos pontos focais da Expedição Novos Sorrisos é o cadastro de profissionais voluntários

Nesta quarta-feira (21) a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que a Expedição Novos Sorrisos, projeto que leva orientações sobre a saúde bucal para a população, estará no município do dia 26 de setembro a 13 de outubro, na Praça Mauá, localizada na Avenida Arapongas, das 08h30 às 16h30.

Desde 2016, a unidade móvel já rodou cerca de 11 mil quilômetros e atendeu mais de 5 mil pessoas em 30 cidades. A ação, organizada pela Neodent, passou por várias cidades do Paraná e, até o final do ano, o roteiro prevê passagem também por Mirassol e Cajuru, no Estado de São Paulo.

Um dos pontos focais da Expedição Novos Sorrisos é o cadastro de profissionais voluntários, interessados em participar do projeto. Além de dentistas, as vagas também se destinam a outros profissionais de odontologia dispostos a auxiliar nos consultórios. O cadastro deve ser feito por meio da página do projeto. As vagas estão abertas e seguem disponíveis durante o período da Expedição na cidade escolhida ou até serem preenchidas.

Para participar, o interessado deve estar ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e assinar o termo de voluntário. Após a inscrição, receberá um treinamento básico da Neodent para as orientações e deverá comparecer no local durante o período escolhido.

“Sabemos da importância da saúde bucal para o bem-estar e autoestima das pessoas, e é isso que buscamos com a Expedição. Além de tudo, poder contar com a parceria de dentistas de várias regiões do país é muito gratificante para nós da Neodent, pois mostra que estamos juntos no propósito de mudar a vida das pessoas”, avalia a diretora de Comunicação e Responsabilidade Corporativa, Raphaela Borba.

A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal da Saúde.





Sobre a Expedição Novos Sorrisos

Criado em 2016, o projeto já devolveu sorrisos para milhares de pessoas em todo o país por meio de esclarecimentos sobre a importância da saúde bucal e a realização de atendimentos realizados pelo grupo de trabalho que viaja com a Expedição, em parceria com profissionais voluntários das cidades visitadas.

Ao todo, mais de 5 mil pacientes e 200 voluntários já participaram da ação, que percorreu mais de 11 mil quilômetros passando por 30 cidades de norte a sul do país. “Tivemos uma pausa no projeto em 2020 por conta do início da pandemia, mas, nesse período, conseguimos avaliar a importância que essas consultas têm na vida das pessoas, principalmente aquelas em vulnerabilidade social. A saúde bucal foi um dos cuidados mais afetados, muito pelo custo das consultas, mas também pelo medo na questão da segurança dos atendimentos”, analisa o dentista e coordenador de Responsabilidade Social da Neodent, João Piscinini.

Inicialmente realizada dentro de um trailer, a Expedição ganhou uma nova casa, uma carreta, que trouxe mais comodidade, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que realizarão os atendimentos. Até 22 pessoas poderão ser atendidas todos os dias nos dois consultórios montados dentro da estrutura.

Em cada cidade por onde passar, os interessados em receber orientações odontológicas devem agendar as consultas após a realização de um cadastro inicial - por telefone ou WhatsApp, no número (41) 99166-3504, pela internet ou presencialmente - e apresentar a carteira de identidade e o CPF. Em seguida, serão atendidos por profissionais para uma avaliação e orientação sobre saúde bucal e outros tratamentos, como implantes dentários. Menores de idade poderão receber atendimento desde que acompanhados por um responsável.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

