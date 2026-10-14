Arapongas define prazos para reformas e limpeza de túmulos nos cemitérios para o Dia de Finados

A Prefeitura de Arapongas estabeleceu as datas limites para que as famílias realizem serviços de manutenção, obras e conservação nos túmulos dos cemitérios Municipal e Parque em preparação para o feriado do Dia de Finados, comemorado em 2 de novembro. Moradores que pretendem efetuar melhorias estruturais nos jazigos devem ficar atentos ao cronograma oficial de serviços para garantir a organização e o bom andamento dos trabalhos antes da data religiosa.

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Conforme a orientação do município, o dia 31 de outubro foi fixado como o prazo final para qualquer intervenção de maior porte. “Os serviços como construções, reformas e pinturas devem ser feitos até, no máximo, dia 31. Já quem for fazer limpeza tem até a véspera do feriado, no dia 01º de novembro, para fazer esses trabalhos”, afirma o gerente administrativo do Cemitério Municipal de Arapongas, Silvano Santos.

A definição do calendário busca assegurar a ordem e a segurança nos locais, considerando o expressivo fluxo de pessoas esperado para a data. No ano passado, aproximadamente 35 mil visitantes passaram pelos dois cemitérios da cidade para prestar suas homenagens aos entes queridos.

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Para este ano, a administração dos campos-santos informou que divulgará nos próximos dias os horários oficiais das missas e das celebrações religiosas previstas para o feriado.

Dúvidas e informações complementares podem ser obtidas diretamente com a administração por meio do telefone (43) 3902-1199.