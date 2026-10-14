Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
ATENÇÃO

Arapongas define prazos para reformas e limpeza de túmulos nos cemitérios para o Dia de Finados

Medida visa organizar a preparação dos espaços públicos para receber milhares de visitantes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas define prazos para reformas e limpeza de túmulos nos cemitérios para o Dia de Finados
Autor A definição do calendário busca assegurar a ordem e a segurança nos locais - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas estabeleceu as datas limites para que as famílias realizem serviços de manutenção, obras e conservação nos túmulos dos cemitérios Municipal e Parque em preparação para o feriado do Dia de Finados, comemorado em 2 de novembro. Moradores que pretendem efetuar melhorias estruturais nos jazigos devem ficar atentos ao cronograma oficial de serviços para garantir a organização e o bom andamento dos trabalhos antes da data religiosa.

- leia mais: Aquaplanagem causa acidente fatal com feridos na rodovia PR-444

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme a orientação do município, o dia 31 de outubro foi fixado como o prazo final para qualquer intervenção de maior porte. “Os serviços como construções, reformas e pinturas devem ser feitos até, no máximo, dia 31. Já quem for fazer limpeza tem até a véspera do feriado, no dia 01º de novembro, para fazer esses trabalhos”, afirma o gerente administrativo do Cemitério Municipal de Arapongas, Silvano Santos.

A definição do calendário busca assegurar a ordem e a segurança nos locais, considerando o expressivo fluxo de pessoas esperado para a data. No ano passado, aproximadamente 35 mil visitantes passaram pelos dois cemitérios da cidade para prestar suas homenagens aos entes queridos.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para este ano, a administração dos campos-santos informou que divulgará nos próximos dias os horários oficiais das missas e das celebrações religiosas previstas para o feriado.

Dúvidas e informações complementares podem ser obtidas diretamente com a administração por meio do telefone (43) 3902-1199.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
administração municipal ARAPONGAS cemitério Dia de Finados LIMPEZA REFORMAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV