Arapongas: Defesa Civil participa da campanha Aquece Paraná

Da Redação

Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que a Defesa Civil do município, com sede no Corpo de Bombeiros, está participando da Campanha Aquece Paraná 2022.

A campanha tem como objetivo trazer mais conforto e dignidade para a população em situação de vulnerabilidade social neste dias gelados, através de doações de cobertores e roupas, novas ou em bom estado de uso.

A ação segue acontecendo até o dia 28 de junho, terça-feira. Em Arapongas, as doações podem ser entregues na Rua Patativa, 78, ou feitas pelo App Paraná Solidário.

A Prefeitura de Arapongas reforça, ainda, que a campanha foi aderida por municípios da região e, em caso de interesse para doação, a população pode se dirigir aos respectivos endereços:

Apucarana: Rua Ponta Grossa, 1949



Mandaguari: Rua Rufino Maciel, 376

Jandaia do Sul: Rua dos Patriotas, 951

Ou entrar em contato pelo e-mail da defesa civil do 11°GB: 11gb-b8@bm.pr.gov.br





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.