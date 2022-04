Da Redação

Arapongas decreta ponto facultativo nesta sexta (22)

A Prefeitura Municipal de Arapongas informa através do decreto nº 265/22, que declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 22 de abril; sexta-feira. Devem ser mantidos os serviços julgados indispensáveis pelos respectivos Secretários de cada área. O decreto leva em consideração o feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 (quinta-feira).

O expediente no Centro Administrativo Municipal retorna normalmente na segunda-feira – 25 de abril.

Serviços da Saúde



Na sexta-feira, 22, funcionarão normalmente os atendimentos da UPA 24h do Jardim Caravelle; 24h Alberto Esper Kallas; SAMU; 18h Palmares; 18h Flamingos e 18h Petrópolis.