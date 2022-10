Arapongas decreta ponto facultativo na terça; veja o que abre e fecha

Da Redação

O decreto leva em consideração o feriado municipal do Aniversário de Arapongas

A Prefeitura Municipal de Arapongas declarou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 11 de outubro; terça-feira. O decreto nº700/22, que declara a decisão foi publicado nesta quarta-feira, 05. O decreto leva em consideração o feriado municipal do Aniversário de Arapongas (10 de outubro) e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro).

Segundo o documento, devem ser mantidos os serviços julgados indispensáveis pelos respectivos Secretários de cada área. O expediente no Centro Administrativo Municipal retorna normalmente na quinta-feira,13 de outubro.

Serviços da Saúde

Na terça-feira 11, funcionarão normalmente os atendimentos da UPA 24h do Jardim Caravelle; 24h Alberto Esper Kallas e SAMU. Os demais locais retomarão atendimento normal na quinta-feira ,13 de outubro.

comércio

Na terça-feira, 11 de outubro, as lojas do comércio de Arapongas estarão abertas e funcionam até as 21h. Nos dias 10 e 12, as lojas permanecem fechadas. No sábado 08 de outubro, o horário de atendimento vai das 09h às 18h.

Programação de aniversário

Faltando três dias para o início das comemorações, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) já tem o cronograma completo dos shows e demais atrativos que celebram o 75º aniversário de Arapongas. A Arapongas Fest 2022 acontece de 08 a 11 de outubro, no Centro de Eventos Expoara. O ambiente contará também com Praça de Alimentação e Espaço Kids.

Shows

Dia 08/10 - Sábado18h00 - Abertura dos Portões

19h30 - Hewertton Bobatto

20h00 - Daniel Sartori

21h30 - Pedro Sanchez e Thiago

00h00 - Dj Maiara MassiDia

09/10 - Domingo16h00 – Abertura dos portões

17h00 – Louvor com os ministérios de louvor do COMPAI

19h30 – Bruna Karla

21h30 – As cores do Samba

00h00 – João Victor e Gabriel

Dia 10/10 – Segunda (Aniversário da cidade)

18h00 – Abertura dos portões

20h00 – Guilherme Guerra & Joao Castilho

22h00 – Luan Santana

00h00 – Dj AndreollyDia

11/10 – Terça Feira (Véspera de feriado)

18h00 – Abertura dos portões

19h00 – Julia Diaz

20h00 – Stefani Pizo

22h00 – Mariana e Matheus

00h00 - DJ Math

