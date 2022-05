Arapongas decreta luto oficial pela morte de secretário Peta

Da Redação

Morreu nesta sexta-feira (13), aos 70 anos, o secretário municipal de Educação de Arapongas, professor Luiz Roberto dos Santos, o “Peta”, como era carinhosamente chamado. Ele estava internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Coração de Londrina, depois de complicações de um quadro de dengue. O prefeito Sergio Onofre da Silva (PSC) decretou luto oficial de três dias no município.

Peta foi levado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, na última segunda-feira (9) com sintomas de dengue. Depois, foi encaminhado para Londrina, onde recebeu atendimento no Hospital do Coração e acabou internado na UTI. Na quinta-feira (12), segundo a Prefeitura, o quadro evoluiu para uma miocardite. Nesta sexta-feira (13), o secretário de Educação não resistiu às complicações e morreu.

“Estamos desolados com a morte do Peta. Esteve conosco como secretário da Educação. Mesmo aposentado da função de professor, era nítido que amava tudo o envolvia o tema. Fará muita falta. Nossos sentimentos estão voltados para a família e amigos”, disse o prefeito Sergio Onofre após decretar luto oficial no município.

O local e o horário de sepultamento ainda não foram confirmados até o início da noite desta sexta-feira.

TRAJETÓRIA

Peta tomou posse como secretário da Educação no dia 10 de junho de 2019. Ele deveria ter assumido em fevereiro, mas vinha aguardando o processo de conclusão de sua aposentadoria junto à Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

Ele nasceu em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, e desde jovem manifestou interesse pelo esporte. Primeiro, atuou como jogador de futebol e, já em Arapongas, em 1970, de basquetebol. O esporte o levou a cursar Educação Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas (Faficla), onde conheceu a também atleta e miss Apucarana, Márcia Claro. Eles se casaram e tiveram três filhos.

Peta dedicou sua vida à educação. Desde 1973, atuou em vários municípios da região. Em 1983, passou a atuar como professor no Colégio Estadual Emílio de Menezes, onde chegaria a diretor, cargo que ocupou por 13 anos. Marido, pai e avô, aceitou o desafio de ser secretário e disse na época da posse que ocupava o cargo “por acreditar que a educação é o melhor caminho para transformar o mundo”.