Arapongas decreta luto oficial de três dias pela morte de Nitis Jacon

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSD), decretou nesta quarta-feira (20) luto oficial de três dias pela morte da médica, atriz e diretora de teatro Nitis Jacon de Araújo Moreira, ocorrida na tarde deste terça-feira (19). O prefeito se manifestou sobre a perda que a morte de Nitis Jacon representa para o município e para a cultura do país.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Ícone da cultura, Nitis Jacon morre aos 88 anos

“A Nitis levou o nome de Arapongas e do Paraná para todo o Brasil e o exterior através do teatro, que ela amava e dirigia tão bem. É uma grande referência que se vai, uma grande perda que nos entristece a todos”, afirmou Sérgio Onofre. Ele destacou também o fato de Nitis ter sido esposa de Abelardo de Araújo Moreira, outra referência como médico e ex-prefeito de Arapongas, também já falecido.

continua após publicidade

Aos 88 anos, Nitis vinha passando por problemas de saúde há anos. Ela nasceu em Lençóis Paulista, interior do estado de São Paulo, mas viveu a maior parte de sua vida em Arapongas. Era considerada uma das pessoas mais influentes e importantes da cultura paranaense, com diversas obras produzidas. Ela também foi vice-reitora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), diretora do Gruta, grupo de teatro de Arapongas, e do Núcleo 1 e Proteu, de Londrina.

Atuou como médica-psiquiatra e diretora da Casa de Saúde de Rolândia; ex-diretora-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra e fundadora e Presidente de Honra do Festival Internacional de Londrina (FILO). Trouxe para Londrina grandes nomes do teatro. Nitis parte deixando um legado de respeito entre os diretores e artistas de teatro de vanguarda do Brasil, da América Latina e da Europa.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), também decretou luto oficial de três dias na cidade.



O velório de Nitis Jacon estava previsto para começar às 10 horas desta quarta-feira (20) no Cemitério Jardim das Acácias, em Arapongas. O horário do sepultamento não foi definido.



Siga o TNOnline no Google News