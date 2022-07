Arapongas decreta fixação de novo piso salarial para ACE’s e ACS’s

Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, assinou nesta quinta-feira (21), o decreto nº 535/22 – de fixação do novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde (ACS’s) e agentes de combate às endemias (ACE’S).

Conforme a Secretaria de Saúde, o valor salarial das categorias, que antes era de R$ 1.670,00, passa a ser de R$ 2.424,00 – equivalente a dois salários mínimos nacionais, para jornada de 40 horas semanais, exclusivamente aplicável aos servidores que não atingirem este valor de vencimento, sem reflexos na carreira.

“Mais de 120 servidores, entre ACS’s e ACE’s, serão beneficiados. São profissionais que merecem este reconhecimento”, falou. Em diversas oportunidades, Onofre reforçou o compromisso de atualizar o Plano de Cargos e Salários do Funcionalismo. A última versão é de 2016 e, segundo o prefeito, não contempla os servidores com salários mais baixos no município.

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, também se mostrou contente com o progresso do piso salarial dos agentes. “Eles são fundamentais na atenção à saúde básica. Alinhamos com o prefeito e agora esse importante passo se concretiza”, pontuou.

O ato contou ainda com a presença de ACS’s e ACE’S, da diretora da Saúde, Sandra Onofre, do coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, e dos vereadores Meyre Farias e Toninho da Ambulância. O decreto sairá em Diário Oficial na sexta-feira, 22.

