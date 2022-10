Arapongas: Copel solicita autorização para instalar usina fotovoltaica

Da Redação

Prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, reuniu-se nesta sexta-feira (28) com o gerente da Copel, Aires Augusto Gonçalves Júnior

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, reuniu-se nesta sexta-feira (28) com o gerente da Copel, Aires Augusto Gonçalves Júnior, para tratar sobre a implantação de uma usina fotovoltaica no município. A Copel já tem a área em vista e está solicitando ao prefeito uma Declaração de Inexistência de Óbice. “Não temos nada contra o empreendimento. Muito pelo contrário: temos lutado há tempos por investimento desse tipo e este é um momento para ser comemorado, pois significa mais energia e mais desenvolvimento para Arapongas”, anunciou Sérgio Onofre.

De acordo com a gerência, a Copel planeja a implantação de uma usina fotovoltaica na região do Bandeirantes. Desta forma, a companhia encaminhou ao prefeito requerimento de autorização para a implantação da usina, inclusive anexando planta com a localização do terreno escolhido, perfazendo um total de 7,5 hectares. Paralelamente a este pedido de autorização, a Copel também solicita a Declaração de Inexistência de Óbice, em respeito à Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano e a Legislação de Proteção do Meio Ambiente Municipal. “Arapongas deverá ser uma das primeiras cidades do seu porte a receber este tipo de investimento através da Copel, o que realmente é um privilégio. Energia é sinônimo de desenvolvimento e de progresso e energia limpa, sem impacto para o meio ambiente, é melhor ainda”, argumenta o prefeito Sérgio Onofre.

Do total da matriz energética brasileira, menos de 0,0008 % era produzido através 'sistemas solares fotovoltaicos' até 2015. Em 2018 o país começou a implantar energia solar em larga escala e em abril de 2021 já tinha uma capacidade instalada de 8,9 GW, que correspondia a quase 2% da geração energética nacional. Em 2020 o país já era o 14° país do mundo em termos de potência instalada de energia solar. O Brasil recebe uma irradiação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano, sendo que na região Nordeste há uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. É o país com a maior taxa de irradiação solar do mundo.

