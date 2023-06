Arapongas convoca para teste escrito do Conselho Tutelar

Prefeitura de Arapongas tem participação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas (CMDCA) publicou, por meio do edital nº 004/2023, a homologação da documentação da eleição do Conselho Tutelar (mandato 2024/2028) e convocação para realização do teste escrito.

continua após publicidade

O documento completo traz também a lista dos requerentes de inscrição para candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar. O documento pode ser acessado aqui. Conforme prevê o Edital CMDCA nº 001/2023, ficam os requerentes convocados para realização de teste escrito, de caráter eliminatório.

O teste escrito será realizado nas dependências da Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi, sito à Rua Pavão, 26, Centro, nesta, na data de 25 (vinte e cinco) de junho de 2023, das 8:30 (oito horas e trinta minutos) às 11:30 (onze horas e trinta minutos), sendo que os portões serão fechados às 8:15 (oito horas e quinze minutos).



continua após publicidade

Após a correção do teste escrito e encaminhamentos necessários, será publicado Edital informando o gabarito da prova, bem como o desempenho de cada requerente, indicando aqueles que foram considerados aprovados ou não.

Ficam advertidos os candidatos considerados aprovados no teste escrito que somente poderão iniciar sua campanha após a realização de reunião junto a Comissão Eleitoral, onde serão repassadas orientações acerca da propaganda eleitoral, conforme disposto no Edital CMDCA 001/2023.

Siga o TNOnline no Google News