Arapongas conquista resultados expressivos na fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná

Arapongas participou, no período de 19 a 21 de junho, da segunda etapa da Fase Regional dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). A delegação araponguense, mais uma vez, fez uma campanha de destaque, garantindo pódios e a classificação de duas equipes para a próxima fase da competição.

As equipes de Arapongas subiram ao pódio em quatro das modalidades. O Basquetebol Masculino e o Futsal Feminino foram vice-campeões, assegurando a vaga para a fase macrorregional. Já o Futsal Masculino e o Voleibol Masculino conquistaram a terceira colocação.

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O Basquetebol Masculino e Futsal Feminino garantiram classificação para a fase macrorregional dos Jogos da Juventude. A próxima etapa da competição será em Cambé, no período de 13 a 16 de agosto, onde os atletas buscarão uma vaga na grande final estadual.

O secretário de Esporte de Arapongas, Altair Sartori, celebrou os resultados obtidos pela delegação e destacou a importância das conquistas diante do alto nível técnico da competição e da Regional 04, a qual o município de Arapongas está inserido.

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"Quero parabenizar a todos os atletas, comissões técnicas e equipes envolvidas por essas conquistas. Os resultados são fruto de um trabalho sério e dedicado. Sabemos que a regional 04, da qual fazemos parte, é extremamente forte em termos de nível técnico, o que torna esses resultados ainda mais importantes e significativos para o nosso esporte. Ver a garra e a dedicação desses jovens atletas sendo coroadas com pódios é o que nos motiva a continuar investindo e apoiando o esporte em nossa cidade."

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Por: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Esporte de Arapongas