Arapongas conquista quatro medalhas nos Parajap's; saiba mais

O município de Arapongas participou da 10ª edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajap's). A competição aconteceu no período de 10 a 15 de novembro, em Londrina. A delegação araponguense competiu em quatro modalidades e conquistou medalhas em três delas.

Com os resultados alcançados, Arapongas terminou os Jogos na 12ª colocação geral, entre todos as cidades participantes do evento. "Novamente nos destacamos, e esses resultados mostram o esforço dos nossos paratletas. Estamos orgulhosos", disse o secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, Altair Sartori.

Na modalidade de natação, o paratleta Jeferson Meirelles conquistou a medalha de prata, na categoria 50m livre - S9. Na modalidade de atletismo, no arremesso de peso - DF, o paratleta Luciano Marques conquistou a medalha de bronze. No golf-7 buraco, a paratleta Bruna Rafaela Vaz conquistou a medalha de prata e o paratleta Marco Augustinho Gonçalves conquistou a medalha de bronze.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

