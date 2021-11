Da Redação

Arapongas conquista o bronze na Liga Metropolitana

Sob o comando do técnico Leonardo Vieira, a equipe sub 17 de futsal masculino de Arapongas conquistou a terceira colocação na Liga Metropolitana de Londrina. A competição é a maior em números e em importância para o futsal de categorias de base da região sendo subdividida em 3 divisões e seis categorias.

continua após publicidade .

Jogando no Ginásio Munhecão, em Ibiporã, a equipe venceu o time da casa por seis a zero, sem dar chance alguma para o adversário a equipe foi absoluta em quadra.

Os gols foram marcados pelo capitão Matheus Oliveira (1), Felipe Sawamura (1) e Leonardo Adames (4). A equipe ainda teve premiação individual com os atletas premiados como vice-artilheiros da competição: Gustavo Henrique e Leonardo Adames; com 6 gols, e o goleiro menos vazado ficou com o atleta Guilherme Fialho com apenas 3 gols tomados. Esta é a terceira grande conquista da equipe no ano, já que mês passado foram bicampeões nos Jogos da Juventude do Paraná e pela primeira vez disputando o campeonato paranaense ficaram na quarta colocação.