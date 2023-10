Arapongas conquista medalha na fase final dos Jogos da Juventude do PR

Siga o TNOnline no Google News

No último final de semana, Arapongas participou da última etapa da fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojup’s). O evento aconteceu em Londrina. Competindo nas modalidades de atletismo e tênis, a delegação conseguiu bons resultados diante do alto nível da competição.

RESULTADOS - No atletismo, a atleta Larissa de Lima Cândido conquistou a medalha de bronze nos 800 metros rasos e no tênis a equipe araponguense conquistou a 4º colocação por equipe. Na classificação final geral o município encerra a competição em 13º lugar, dos 92 municípios participantes.

“É inegável que Arapongas vem se destacando, em diferentes modalidades. Conquistas importantes, resultado de muito empenho e incentivo da gestão municipal”, falou o secretário de Esporte, Altair Sartori.



