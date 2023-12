Arapongas conquista medalha durante II Copa Campo Mourão de Xadrez

Encerrando o calendário esportivo da modalidade em 2023, os enxadristas da equipe de Arapongas participaram neste sábado, 02, da II Copa Campo Mourão de Xadrez Rápido.

Segundo a organização do evento, a competição foi uma das maiores da região e contou com a participação de cerca de 200 enxadristas; de 27 cidades, sendo elas: Arapongas, Cafezal do Sul, Campo Limpo Paulista (SP), Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Francisco Alves, Goioerê, Ibiporã, Iretama, Londrina, Mandaguari, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Medianeira, Osasco (SP), Pato Branco, Peabiru, Pitanga, Ponta Grossa, Querência do Norte, Roncador, Sertanópolis, Terra Boa, Toledo e Umuarama.

DESTAQUE

O enxadrista araponguense, Guilherme Valério Moreira, ficou em 1º lugar da categoria sub-16. Já na categoria sub-14, Luís Manoel Garcia Cruz, ficou em 5º lugar. Samuel de Deus de Souza em 7º e Felipe de Deus em 12º.

