Município garantiu o segundo lugar em Educação e o terceiro em Infraestrutura e Sustentabilidade entre cidades com mais de 100 mil habitantes

Arapongas conquistou reconhecimento em duas categorias na sexta edição estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2026 do Paraná, realizada na noite desta quarta-feira (25), no Teatro Regina Vogue, no Shopping Estação, em Curitiba. Competindo entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a cidade garantiu o segundo lugar no pilar Educação e a terceira colocação em Infraestrutura e Sustentabilidade.

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Os troféus foram recebidos pessoalmente pelo prefeito Rafael Cita, que celebrou o desempenho duplo da administração. “Arapongas é um dos poucos municípios do Estado a ser reconhecido em duas categorias do Prêmio. Para nós, é motivo de orgulho e a confirmação de que estamos no rumo certo. Seguimos trabalhando para alcançar patamares cada vez mais altos”, destacou o chefe do Executivo.

Na disputa pelo pilar Educação, Arapongas ficou atrás apenas de Francisco Beltrão, que conquistou o primeiro lugar, e à frente de Pinhais, terceiro colocado. Já na categoria Infraestrutura e Sustentabilidade, a liderança ficou com Umuarama, seguida por Pinhais na segunda posição e Arapongas fechando o pódio em terceiro lugar.

De acordo com a Band Paraná, o evento reconheceu os vencedores de 21 categorias ao todo, distribuídas entre seis pilares da administração pública e o prêmio principal. A cerimônia completa será exibida pela emissora no domingo, 6 de dezembro, às 23h.

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O Prêmio Band Cidades Excelentes avalia 98 indicadores organizados em seis áreas fundamentais da gestão municipal. A classificação baseia-se no Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA), plataforma que emprega inteligência artificial para cruzar dados públicos e apontar os municípios com os melhores desempenhos, com o objetivo de valorizar boas práticas administrativas e políticas que elevam a qualidade de vida da população.