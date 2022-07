Arapongas conquista a 3ª posição em pesquisa sobre gestão no Esporte

Da Redação

Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou a informação que o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), publicou o Índice de Gestão Pública e Governança do Esporte - Municipal (IGGE-M), instrumento que auxilia e ajuda nas políticas públicas dos municípios brasileiros.

Para se chegar ao resultado da pesquisa foi realizada uma medida síntese pensada para resumir o grau de maturidade em gestão e governança pública nos municípios no que se refere ao esporte, através da mensuração comparativa das cidades. Para a composição do índice foram considerados os seguintes itens: infraestrutura esportiva, capacitação dos profissionais, natureza do órgão público que faz a gestão do esporte, planejamento das ações e transparência e controle social.



Com a nota de 8,348, considerada “muito alta”, Arapongas está na 3ª colocação dentre os 398 municípios paranaenses e também na terceira colocação nacional entre os 1.573 municípios onde foram finalizadas as pesquisas.

Para o secretário de esporte Altair Sartori, estes dados atestam a qualidade e responsabilidade da gestão pública de Arapongas e o acerto no modelo de governança que vem sendo realizado pelo prefeito Sérgio Onofre. “Também destaco que o trabalho realizado dentro da Secretaria é pautado na seriedade e responsabilidade. Agradeço a todo o quadro de colaboradores, a oportunidade de estar à frente desta equipe e a todo respaldo que a administração tem dado para que este trabalho venha ser realizado”, disse Sartori.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

