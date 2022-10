Arapongas conquista 10 medalhas no Paraná Combate

Da Redação

Foram 10 medalhas conquistadas pelos representantes de Arapongas

A segunda edição do Paraná Combate aconteceu no período de 12 a 16 de outubro, no município de Londrina. A competição é voltada exclusivamente as modalidades de luta e contou com a participação de 1700 atletas de todo estado. Das 10 modalidades em disputa, Arapongas competiu em sete modalidades: boxe masculino, kunf-fu masculino, jiu-jitsu masculino e feminino, capoeira masculino e feminino, kickboxing masculino e feminino, karatê masculino, taekwondo masculino e conquistou 10 medalhas para o município.

Segundo o secretário de Esporte, Altair Sartori, estes resultados são consequência do apoio efusivo que a administração tem dado ao esporte. “Temos muitos atletas que tem se destacado no cenário esportivo nestas modalidades. Temos campeões paranaenses, brasileiros e até mundiais. Arapongas é um celeiro de campeões nas modalidades de combate. Aproveitamos para agradecer a todos os atletas e comissão técnica pelo empenho e comprometimento com o esporte araponguense”, falou.

Confira a classificação por modalidade de nossos atletas:

Taekwondo (Pommse Amarelo/Laranja)

1º lugar – Lucas Yudi Oshima

Jiu-Jitsu ( Marrom 70/88kg)

1º lugar – Cleberson Messias

Jiu-Jitsu ( Marrom 88kg +)

3º lugar – Marcelo Machado Casemiro

Kung Fu (Wushu)

1º lugar Leonardo Rogério Rodela

Kickboxing (Low Kick 67/71kg)

1º lugar – Samuel de Souza Pereira

Kickboxing (Kick Light até 63kg)

1º lugar – Caio Moreno P. Trindade

Capoeira (54/60kg Juventude)

1º Eduardo Alves da Costa

Capoeira (48/54kg Juventude)

1º Thiago Henrique T. dos Santos

Capoeira (62+ Juventude)

2º lugar – Maria Clara Lopes

Capoeira (Equipe Juvenil)

1º lugar - Arapongas

